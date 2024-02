Napoli, rinnovo Kvaratskhelia: De Laurentiis prepara ingaggio triplicato, i tifosi tirano sospiro di sollievo

L’agente dell’attaccante smentisce le voci di crisi con il club per il rinnovo di contratto, intanto il presidente prepara un prolungamento fino al 2028 con aumento di stipendio

01-02-2024 16:59

Nessuna frattura tra il Napoli e Kvicha Kvaratskhelia per il rinnovo di contratto: l’agente dell’attaccante fa sapere dalla Georgia che la negoziazione non è ancora iniziata, ma intanto Aurelio De Laurentiis avrebbe già preparato il prolungamento con ingaggio triplicato per Kvara. E i tifosi sui social tirano un sospiro di sollievo.

Kvicha Kvaratskhelia e il Napoli non sono ai ferri corti nella trattativa per il rinnovo di contratto dell’attaccante. Lo ha fatto sapere dalla Georgia l’agente del giocatore, Mamuka Jugheli, mettendo fine alle voci circolate ieri circa una maxi-richiesta da parte di Kvaratskhelia (si è parlato di una cifra vicina ai 7 milioni di euro) che avrebbe irritato Aurelio De Laurentiis. “Non è vero che stiamo discutendo del rinnovo di contratto, non ci sono discussioni serie in questa fase con il club”, ha detto Jugheli a una tv georgiana, gettando acqua sul fuoco.

Secondo Sportmediaset, però, De Laurentiis avrebbe intenzione di prevenire qualunque tipo di problema riguardante il contratto di Kvaratskhelia con una proposta contenente un ricco aumento per il giocatore. Kvara, insieme a Victor Osimhen il principale protagonista dello scudetto della passata stagione, percepisce infatti 1,2 milioni di euro, uno degli stipendi più bassi dell’intera rosa del Napoli: De Laurentiis ha intenzione di rimediare portando al 2028 la scadenza del contratto (oggi è al 2027) e triplicando l’ingaggio di Kvara, portandolo a una cifra tra i 3,5 e 4 milioni di euro.

La notizia è stata ovviamente accolta con un sospiro di sollievo dai tifosi del Napoli, che alla fine della stagione dovranno già digerire l’addio di Osimhen, ormai certo. “De Laurentiis ha capito, d’altra parte ha appena rinnovato Politano per 3 milioni l’anno…”, il commento su X di NManager. Commento simile per Francesca: “Se a Politano si danno 3 milioni a Kvaratskhelia devono darne 5 milioni e fargli un contratto fino al 2028”. “Ecco smentite le notizie di chi lo dava già in partenza: Kvara non si muove”, esulta Francus.