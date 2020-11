Napoli-Roma: sui social i tifosi lanciano la proposta

Il calcio dovrebbe unire e non dividere. La morte di Diego Armando Maradona ha creato un vero e proprio uragano nel mondo del calcio che ha colpito soprattutto il Napoli e i suoi tifosi. Ma non solo, gli ultimi giorni hanno dimostrato anche che tanti tifosi di altre squadre hanno voluto ricordare il campione argentino mettendo da parte colori e bandiere.

Il gesto di Bruno Conti

Tra i gesti più belli c’è stato quello di Bruno Conti che ha deciso di recarsi ai Quartieri Spagnoli di Napoli per rendere omaggio all’amico e avversario Diego Armando Maradona. Un momento molto toccante che ha avuto grande eco sul mondo dei social.

La foto dell’ex giocatore romanista ha fatto il giro del web ed anche il giornalista Angelo Mangiante l’ha ripresa: “Lo dico sottovoce. E’ una mia speranza, nulla più. Bruno Conti in ginocchio da Maradona ci ricorda il rispetto tra questi grandi campionati, l’umiltà, il cuore. Pensando a loro, sarebbe bellissimo se tra Napoli e Roma il calcio tornasse a essere solo un gioco. Come una volta”.

Storie tese

Nel corso degli ultimi anni, infatti, i rapporti tra le tifoserie di Napoli e Roma sono stati particolarmente tesi finendo per creare un clima molto particolare in occasione delle due partite stagioni. Sui social c’è però chi sostiene di voler guardare avanti per il bene dello sport: “Speriamo che Diego faccia anche questo regalo al calcio italiano e si ritorni a vedere il derby del Sud come una festa popolare piena di colori e di allegria”, scrive Giovanni. Anche Antonio la pensa allo stesso modo: “Io me ne frego degli ultras e di queste storie. Per me Napoli e Roma sono ancora gemellate. Ho vissuto a lungo nella capitale e sono gli unici che amano come amiamo noi”.

Ma c’è anche chi ha visto il gesto di Conti in maniera completamente differente: “Non voglio polemizzare ma visti i tanti fotografi e telecamere lo trovo un gesto quasi ridicolo e di certo non di raccoglimento. Mi sono emozionato invece nel vedere le lacrime di Carlo Ancelotti”. E Clotilde chiede un impegno al giornalista: “Dillo ad alta voce, dillo in tv a Sky. Fatene una campagna mediatica e vedrete che qualcosa di buono, succederà”.

SPORTEVAI | 30-11-2020 08:43