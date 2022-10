29-10-2022 11:44

Napoli-Sassuolo aprirà la dodicesima giornata di Serie A alle ore 15 allo Stadio “San Paolo-Diego Armando Maradona”. Entrambe le squadre sono reduci dalle vittorie rispettivamente con Rangers e Verona, con gli emiliani che vogliono regalare a Spalletti la prima delusione della stagione.

Napoli-Sassuolo: i partenopei non vogliono fermarsi

Dal 31 agosto, pari contro il Lecce, il Napoli non conosce altro risultato diverso dalla vittoria. E dopo aver conquistato la matematica qualificazione agli ottavi di Champions nel 3-0 contro il Rangers, la squadra di Spalletti vuole continuare a stupire. Per quanto riguarda la formazione, Kvaratskhelia, Zielinski e Osimhen giocheranno dal primo minuto contro gli emiliani, con l’unico dubbio tra Lozano, già rimasto fuori con i Rangers, Politano e Raspadori in attacco.

Dall’altra parte, Dionisi con il suo Sassuolo vuole schierare la migliore formazione con Ferrari che rientra dalla squalifica a va a piazzarsi al centro della difesa con il croato Erlic, favorito su Ayhan, con Toljan e Kyriakopoulos a ricoprire il ruolo di terzini, anche se il greco deve vincere il ballottaggio con Rogerio. A centrocampo Frattesi, autore del gol che ha regalato la vittoria nella sfida contro il Verona, è sempre più un elemento imprescindibile ed è anche l’unico sicuro della maglia da titolare. Molti dubbi, invece, in attacco.

Napoli-Sassuolo: arbitra Rapuano

Sarà il Sig. Antonio Rapuano della sezione AIA di Rimini l’arbitro di Napoli-Sassuolo A coadiuvarlo ci saranno il Sig. Giovanni Baccini di Conegliano e il Sig. Fabio Schirru di Nichelino. Il IV uomo sarà il Sig. Daniele Perenzoni di Rovereto. Al VAR ci sarà il Sig. Valerio Marini di Roma 1, coadiuvato dal Sig. Salvatore Longo di Paola.

Bilancio non positivo tra il Sassuolo e il fischietto riminese: sui cinque precedenti, sono arrivate ben quattro sconfitte ed una sola vittoria. Una delle quattro sconfitte è proprio Napoli-Sassuolo 6-1 della scorsa stagione (unico incontro tra Rapuano e i partenopei), mentre l’ultimo precedente è Juventus-Sassuolo 3-0 alla prima giornata di questa Serie A.

Per i partenopei, come detto, l’unico incontro risale a Napoli-Sassuolo 6-1 del 30 aprile 2022.

Napoli-Sassuolo: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Angiussa, Ndombele, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore: Spalletti

A disposizione: Marfella, Idasiak, Ostigard, Zanoli, Olivera, Lobotka, Demme, Elmas, Gaetano, Zedadka, Zerbin, Politano, Simeone, Raspadori

Indisponibili: Rrahmani, Sirigu.

Squalificati: nessuno

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Ceide, Pinamonti, Laurentié.

Allenatore: Dionisi

A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Tressoldi, Kyriakopoulos, Henrique, Harroui, Obiang, Traore, Alvarez, Antiste, D’Andrea

Indisponibili: Muldur, Defrel, D. Berardi

Squalificati: nessuno

Dove vedere Napoli-Sassuolo

La partita Napoli-Sassuolo si gioca alle 15 allo stadio Diego Maradona di Napoli e sarà trasmessa in esclusiva tv e streaming da DAZN (Sky Zona Dazn 214).

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN