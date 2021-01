Napoli, Schwoch: "Benitez non mi piace, giocatori senza personalità"

A Radio Crc, l’ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch ha parlato della situazione Gattuso: “Secondo me Rino dovrebbe restare sulla panchina del Napoli. Succede sempre così, quando i risultati non arrivano, iniziano a circolare voci su possibili sostituti in panchina. Qualora il Napoli dovesse decidere realmente di allontanare Rino, preferirei che la società si affidasse ad Allegri o Sarri. Benitez non mi ha mai fatto impazzire”.

Gattuso deve risollevare il Napoli ma per Schwoch c’è un limite evidente: “Rino dovrebbe insegnare al Napoli a vincere anche le gare sporche, purtroppo in azzurro mancano calciatori di personalità”.

OMNISPORT | 25-01-2021 19:25