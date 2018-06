Napoli, sempre più Sirigu

Secondo diverse indiscrezioni, il Napoli avrebbe infittito i contatti con l'agente di Salvatore Sirigu, indicato da Ancelotti come il portiere titolare per la prossima stagione.

Nei mesi scorsi si era parlato di Bernd Leno del Bayer Leverkusen e Rui Patricio dello Sporting ma le trattative sembrano essersi arenate e la candidatura del portiere sardo è sempre più valida.

Classe 1987, Sirigu è arrivato al Torino la scorsa estate dopo che il PSG l'aveva ceduto in prestito prima al Siviglia e poi all'Osasuna.

Attualmente la sua valutazione si aggira intorno ai sei milioni di euro ma il contratto in scadenza nel 2019 potrebbe convincere il Torino a cederlo per un prezzo scontato pur di non lasciarlo andare a parametro zero l'anno prossimo.

SPORTAL.IT | 11-06-2018 10:45