Napoli, senti Zerbin: "Spalletti mi sta facendo crescere tantissimo"

L'ex Frosinone e Pro Vercelli ha parlato a Radio Kiss Kiss del momento d'oro della formazione azzurra

23-02-2023 17:07

E’ un Alessio Zerbin a tutto campo, quello concessosi ai microfoni di Radio Kiss Kiss L’ex attaccante esterno di Frosinone e Pro Vercelli ha parlato del momento magico del Napoli e delle sue aspettative personali alla corte di mister Luciano Spalletti.

“Sono felice di essere a Napoli – ha detto -, mi sento parte del progetto e voglio conquistare traguardi importanti in azzurro. Non ho mai pensato di andare via neppure a gennaio. Sono orgoglioso ed entusiasta di appartenere a questa rosa. Giocare poco non è mai facile, però sono cosciente di poter imparare tanto e che anche disputare pochi minuti con una squadra così ambiziosa è motivo di soddisfazione per me. Spalletti mi sta facendo crescere tantissimo, in allenamento mi tiene spesso in campo anche oltre la seduta per farmi migliorare sia tecnicamente che fisicamente. E’ un allenatore che riesce a far esprimere il meglio a ogni calciatore e sta ottenendo i risultati che merita. Nel nostro gruppo c’è tanta armonia, c’è coesione e ci sentiamo in famiglia. E’ il punto di forza principale di questo Napoli, perché quando non ci sono queste componenti emotive poi non sono sufficienti le doti tecniche per vincere”.