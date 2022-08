Napoli: si cerca un'alternativa a Kepa

03-08-2022 09:50

L’accordo di massima tra Napoli e Chelsea per il trasferimento sotto il Vesuvio di Kepa Arrizabalaga è stato trovato, ma devono essere ultimati alcuni dettagli. Secondo il Mattino, i Blues vogliono inserire nel contratto diversi bonus relativi al piazzamento in Serie A ed alla qualificazione in Champions che però farebbe lievitare il costo dell’ingaggio a 11 milioni. Ma per il Napoli è troppo, che ha chiesto tempo per riflettere e nell’attesa lavora per l’alternativa belga, Mignolet.

