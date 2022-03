Napoli: si ferma Petagna

15-03-2022 13:03

Non arrivano buone notizie dall’infermeria per il tecnico partenopeo Luciano Spalletti.

La corsa verso lo scudetto entra nel vivo e il Napoli, dopo aver avuto una stagione particolarmente tormentata dai vari infortuni, perde un’altra pedina importante per il prosieguo del campionato: si è infatti fermato l’attaccante Petagna.

Andrea Petagna era uscito per infortunio a pochi minuti dal suo ingresso in campo contro il Verona, e nella mattinata di oggi, ha effettuato gli esami medici del caso. Ecco la nota ufficiale del club: “Si comunica che Andrea Petagna, in seguito agli accertamenti strumentali effettuati stamattina, ha riportato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo”.

Per l’attaccante i tempi di recupero sono stimati in circa 20-30 giorni.

OMNISPORT