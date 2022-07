Napoli, si pensa già al sostituto di Politano

01-07-2022 21:58

Il mercato del Napoli deve ancora entrare nel vivo. Specie in attacco, dove tutto potrebbe iniziare dalla partenza dal club partenopeo di Matteo Politano. Il giocatore vuole avere più spazio e su di lui c’è da tempo l’interesse del Valencia di Gennaro Gattuso.

Così il Napoli sta già studiando delle alternative e secondo Radio Kiss Kiss, il ds Cristiano Giuntoli sta lavorando per portare in azzurro Daniele Verde. Giocatore che ha segnato 14 gol nelle ultime due stagioni in Serie A con la maglia dello Spezia.

