Napoli, l'ambizioso piano di Giuntoli per l’attacco

16-06-2022 13:15

L’Arsenal potrebbe presto tornare a farsi sotto per Victor Osimhen, ma senza una maxi-offerta da almeno 110 milioni di euro il centravanti nigeriano sembra destinato a rimanere ancora una stagione al Napoli, alla corte di Luciano Spalletti.

Napoli, Giuntoli vuole Broja insieme a Osimhen

Anche se non dovesse perdere il suo centravanti, però, il Napoli potrebbe procedere a una rivoluzione in attacco, reparto che – salvo sorprese – ha già perso Dries Mertens, il cui contratto non è stato rinnovato. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, infatti, il Napoli sarebbe intenzionato ad acquistare Armando Broja, 21enne talentuoso attaccante del Chelsea: indicato nelle scorse settimane come possibile rimpiazzo di Osimhen in caso di partenza di quest’ultimo, il centravanti anglo-albanese che i Blues hanno mandato a farsi le ossa al Southampton nella scorsa stagione potrebbe arrivare a Napoli anche se il nigeriano dovesse alla fine rimanere.

Broja svolgerebbe il ruolo di vice-Osimhen e avrebbe tempo di ambientarsi in Serie A in vista poi di un possibile addio del nigeriano nell’estate 2023. Il problema sta nel costo del cartellino di Broja, valutato non meno di 30 milioni di euro dal Chelsea.

Napoli, Giuntoli deve prima cedere Petagna

Per aprire una trattativa con il club inglese, dunque, il d.s. azzurro Giuntoli ha prima bisogno di reperire nuove risorse: di qui l’idea di cedere Andrea Petagna, attaccante che in questa stagione ha indossato i panni di terza punta nelle gerarchie di Spalletti dietro Osimhen e Mertens. Secondo il Corriere del Mezzogiorno sull’ex Spal ci sarebbero diverse squadre, in primis il neopromosso Monza, ecco perché Giuntoli mira a cederlo per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, da reinvestire poi su Broja.

I tifosi del Napoli scettici sull’operazione di Giuntoli

Il piano del d.s. azzurro non è però facile da realizzare, almeno secondo i tifosi del Napoli, scettici riguardo alla possibilità di vendere Petagna per una cifra tanto alta. “Se Giuntoli riesce a piazzare Petagna per 25 milioni fa un miracolo”, il commento su Facebook di Maurizio. “Se glieli danno è il colpo del secolo” gli fa eco Francesco. “Quanto vile denaro per Petagna…”, aggiunge Roberto, punzecchiando De Laurentiis con la citazione del presidente circa la richiesta di rinnovo di Mertens.

Antonio, invece, appoggia Giuntoli: “Fa bene a chiedere tanto, se Pinamonti per l’Inter vale 20 milioni, Petagna ne può valere 25”. Gianluca, invece, teme la rivoluzione in organico: ”Ma non ho capito, cambiamo 11 giocatori?”.

