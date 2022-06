Napoli, ADL fissa il prezzo di Osimhen: Premier League in agguato

16-06-2022 10:52

Il Napoli ha aperto alla possibile cessione di Victor Osimhen, dopo aver già salutato Insigne e Mertens. Il presidente Aurelio De Laurentiis, si sa, non si è mai fatto scrupoli a vendere i propri pezzi pregiati a fronte della giusta offerta (Higuain alla Juve per 90 milioni l’esempio più immediato).

Il patron azzurro, scrive la Gazzetta dello Sport, avrebbe fissato il prezzo del nigeriano in 100 milioni di euro, e al momento su di lui ci sono Arsenal e Manchester United, entrambe alla ricerca di un bomber per rilanciarsi in patria e in Europa.

Nel caso davvero il Napoli dovesse cedere Osimhen, la Rosea suggerisce che Spalletti punterebbe tutto su Gianluca Scamcca del Sassuolo, il sostituto designato di Osimhen.

