Napoli, si presenta Olivera: "Ho parlato con Cavani, felice di essere qui"

Mathias Olivera, nuovo terzino sinistro del Napoli, è stato presentato alla stampa in via ufficiale dal Club partenopeo. Olivera è stato uno dei primi colpi di mercato del Napoli, insieme a Kvaratskhelia; poi sono stati ufficializzati anche i centrali di difesa Ostigard e Kim Min-Jae.

Olivera è stato subito interpellato in merito alla tradizione uruguaiana del Napoli: “Bogliacino e Gargano mi hanno parlato molto bene di questo club, arrivo in un progetto importante e di livello internazionale. Ho incontrato anche Edinson Cavani in Nazionale, mi ha parlato molto bene della squadra e della città. Mi ha confermato che stavo facendo una buona scelta. Sono molto felice di essere qui, i compagni mi hanno dato subito fiducia e sono pronto a fare bene”.

Sull’eredità del numero 17, vestito dalla leggenda del Napoli Marek Hamsik, Olivera ha commentato: “So che si tratta di un numero speciale per la piazza. Sono onorato di indossarlo e farò di tutto per onorarlo”. Mentre sulla competizione per la titolarità nel ruolo di terzino sinistro, Olivera ha dichiarato di aver parlato con Mario Rui: “Lo sto conoscendo, è una grandissima persona e un punto di riferimento in questa squadra. Per fare bene dobbiamo lavorare insieme, di squadra. Le mie caratteristiche? Sono un terzino, ma se ho spazio per attaccare non esito a farlo”.

