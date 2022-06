Napoli: si tenta il doppio colpo Barak-Casale

29-06-2022 08:33

Inizia ad alzarsi il pressing del Napoli per cercare di chiudere le due trattative per ora non decollate a dovere, per portare a casa Barak e Casale.

Entrambi giocatori del Verona ed entrambi profili molto apprezzati sia dal club campano che dal tecnico Spalletti. I due giocatori piacciono da tempo, e la società azzurra potrebbe a breve sferrare l’assalto decisivo per i due calciatori. Antonin Barak è un centrocampista con ottime doti di inserimento ed è anche un nazionale ceco; Nicolò Casale invece è un difensore centrale.

Dell’operazione Napoli-Verona per Barak e Casale ne ha parlato l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, che prevede degli aggiornamenti a breve per questa doppia trattativa. Il Verona tra l’altro sarà il primo avversario in campionato proprio dei partenopei.

