Napoli: Simeone ad un passo

23-07-2022 21:06

Giovanni Simeone non è stato convocato dell’Hellas Verona per l’amichevole contro l’Hoffenheim.

Secondo Il Corriere del Mezzogiorno, il figlio del tecnico dell’Atletico Madrid è il sostituto ideale di Andrea Petagna, diretto al Monza.

L’operazione si potrebbe chiudere nei primi giorni della prossima settimana, per le segnenti cifre: 3 milioni di euro per il prestito e 13 per l’obbligo di riscatto, con l’affare che si concluderà quando Petagna si accaserà al club di Berlusconi.

