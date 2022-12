Napoli, Simeone: "Se pensiamo a noi stessi non ci ferma nessuno"

07-12-2022 15:48

Ai microfoni di Sky Sport, Giovanni Simeone ha parlato così della lotta scudetto: “Ci sono molte squadre, il campionato è molto aperto se consideriamo che ancora non è finito il girone d’andata. Dobbiamo pensare a noi stessi: se lo faremo, non c’è nessuna squadra che può fermarci. Continueremo a fare quello che stiamo facendo, cercheremo di far uscire fuori la cazzimma in ogni partita”.

Infine, Simeone ha elogiato Luciano Spalletti: “Siamo tutti carichi, Spalletti cerca di darci sempre qualcosa in più. Lui vuole farci esprimere al massimo, è carico e ci fa piacere. Vedere un allenatore che ti spinge a fare sempre di più ti fa capire che crede in te. Se non ti parla, vuol dire che ha fatto tutto”.