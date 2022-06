Napoli, sirene di mercato per il gioiello dell'Under 19 Ambrosino

22-06-2022 09:24

Un suo gol alla Slovacchia ha permesso all’Italia Under 19 di festeggiare la qualificazione alle semifinali dell‘Europeo di categoria e al contempo il pass per i Mondiali Under 20 in programma nel 2023 in Indonesia.

Non c’era però bisogno di questa prodezza per accertare le potenzialità di Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo, classe 2003 da Procida, attaccante gioiello della Primavera del Napoli.

Reduce da una stagione da riferimento dell’attacco dell’Under 19 azzurra allenata da Nicolò Frustalupi, ex vice storico di Walter Mazzarri, Ambrosino ha segnato 20 reti nel campionato Primavera 1, di cui è stato capocannoniere, tra le quali due alla Juventus ed una nello spareggio salvezza contro il Genoa che ha certificato la permanenza nella categoria del Napoli.

Ora, però, a meno di tre mesi dal 20° compleanno da festeggiare a settembre, si apre l’interrogativo sul futuro dopo la fine della “palestra” in Primavera.

Le richieste non mancano, su tutte quella dell’Avellino deciso ad allestire una rosa ambiziosa per provare a tornare in Serie B, ma dopo le due convocazioni in prima squadra da parte di Luciano Spalletti, in Europa League contro lo Spartak Mosca e in campionato a Bergamo contro l’Atalanta, il tecnico toscano sembra deciso a valutare il giocatore durante il ritiro.

La permanenza in azzurro sembra un’ipotesi remota, ma per il momento il sogno di Giuseppe è vivo, con la possibilità di alimentarlo attraverso altre buone prestazioni con l’Under 19.

