Napoli, Spalletti: "Partita di grande livello contro una squadra allenata da un top come Sarri"

03-09-2022 23:38

Intervistato nel corso della conferenza stampa post-partita, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha commentato con queste parole la vittoria della sua squadra per 2-1 ai danni della Lazio allenata da Maurizio Sarri: “Abbiamo giocato una partita di grande livello, ma anche l’anno scorso. Probabilmente la differenza è che di là c’è uno tra gli allenatori più bravi. La qualità del calcio di Sarri la conosciamo, il primo quarto d’ora abbiamo sofferto e preso gol. Ribaltare questa partita diventa una scorciatoia per fare una crescita verticale e più veloce. A volte ci perdiamo in delle banalità, a volte siamo pigri, altre cazzuti, forti e pensanti”.