Napoli, Spalletti: "Prima della Champions per me è come la vigilia di Natale"

13-09-2022 21:06

Con 24 ore di ritardo il Napoli si sta avvicinando alla seconda sfida dei gironi di Champions League. Dopo la grande vittoria sul Liverpool è tempo della sfida a Glasgow contro i Rangers. Una partita speciale secondo Luciano Spalletti: “Siamo in uno stadio mitico dove i tifosi trasferiscono entusiasmo ai calciatori – così a Sky -. Non avremo i mille tifosi che erano pronti a venire qui, ma saranno tutti pronti a spingerci davanti alla tv”.

Spalletti ha poi parlato di come vive le partite, in particolar modo quelle di coppa: “Dedico tutto il tempo che ho alla squadra e al lavoro, adesso ho una conoscenza maggiore di squadra e giocatori. La disponibilità e la passione sono totali, il giorno prima della Champions per me è sempre come la vigilia di Natale“.

Sempre sulle sue emozioni: “Le partite passano per non ripassare più e capita anche di non giocare in Champions un’altra volta. Corretto volersela vivere in tutto e per tutto, poi c’è anche l’ambizione di voler far vedere di essere sul livello di certi campioni“.