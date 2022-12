Napoli, Spalletti su Raspadori: "Numeri da centrocampista, accelerazioni da punta"

07-12-2022 22:01

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo la bella vittoria, in amichevole, contro i turchi dell’Antalyaspor per 3-2 con una doppietta di Raspadori e una rete di Poilitano.

Queste le sue parole sull’ex Sassuolo:

“Quando c’è la disponibilità nell’aiutare la squadra nella corsa e la fatica si può fare qualsiasi ruolo, soprattutto se si è a conoscenza di questo ruolo. Ci sono cose della nostra squadra che conosciamo benissimo e altre cose da scoprire. Raspadori ha i numeri da centrocampista come chilometri e ha le accelerazioni da attaccante dentro questa continuità. E’ un pensiero che avevamo e ci siamo tolti lo sfizio di vederlo anche lì. E la risposta è stata positiva”.