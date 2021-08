Napoli, Spalletti tranquillizza su Insigne: "Insegna a tutti come si fa"

Lorenzo Insigne è diventato suo malgrado uomo mercato nonostante la lunga militanza al Napoli. L’accordo per il rinnovo del suo contratto, infatti, sembra ancora lontano e al corteggiamento di lunga data dell’Inter si sta aggiungendo in questi ultimi giorni di mercato anche quello del Milan. Situazione che, però, non sembra spaventare Luciano Spalletti.

“Insigne è uno che insegna giornalmente agli altri come si fa”, ha dichiarato il tecnico partenopeo a ‘DAZN’, a pochi minuti dall’inizio della sfida casalinga dei partenopei contro il Venezia.

Spalletti ha poi voluto anche spiegare in quali condizioni fisiche sia il suo capitano: “Nei giorni scorsi non ha avuto un vero e proprio problema. Si è fermato solo per precauzione, ma nulla di rilevante”.

Quindi qualche riferimento al Napoli che intende proporre in questo avvio di campionato: “Parto con il 4-3-3, perché esalta meglio le qualità dei calciatori. In particolare Ruiz e Zielinski, che sono mezzali e devono essere lasciati liberi nello sviluppo dell’azione”.

OMNISPORT | 22-08-2021 20:41