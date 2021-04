Napoli, un altro campione del mondo per il dopo Gattuso? Tifosi divisi

L’ormai imminente fine del campionato significa anche l’avvicinarsi del mercato allenatori, che per tradizione precede l’inizio delle “danze” della campagna trasferimenti dei calciatori.

Tra i nomi di tecnici che maggiormente stuzzicano l’interesse degli appassionati c’è quello di Rino Gattuso, la cui esperienza nel Napoli si concluderà al termine del campionato a causa degli scontri avuti in stagione con il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis.

Il tecnico calabrese sembra destinato a restare in Serie A perché su di lui si sono posate le attenzioni del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che apprezza da tempo l’ex allenatore del Milan e che, salvezza permettendo, è pronto ad avviare un nuovo, ambizioso ciclo. La prima alternativa a Gattuso è rappresentata dall’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi.

Resterà di conseguenza scoperta la panchina del Napoli, ma in questo caso per avere le idee più chiare circa l’erede di Gattuso bisognerà aspettare la fine del campionato, in base alla classifica finale degli azzurri e alla qualificazione o meno alla prossima Champions League.

Le ipotesi più accreditate portano allo stesso De Zerbi, un ex, ma anche un grande ritorno come Maurizio Sarri, ma nelle ultime ore è uscita anche un’ipotesi suggestiva legata ad un altro ritorno a Napoli, quello di Fabio Cannavaro.

A diffonderla le parole dell’ex compagno di Nazionale Luca Toni in una diretta su TikTok: “Se Fabio andrà al Napoli? Non lo so ma penso che stia facendo tanta esperienza in Cina anche per poter tornare in Italia e fare qualcosa di importante. Speriamo che torni presto e che venga ad allenare da queste parti”.

Il capitano della Nazionale campione del mondo del 2006 ha lasciato Napoli da calciatore nell’ormai lontano 1995 per sviluppare la propria carriera da vincente con Parma, Inter e soprattutto Juventus, prima di iniziare ad allenaare con successo in Cina nel Tianjin Quanjian, con cui ha vinto un campionato di Serie B, e poi il Guangzhou Evergrande, portato al titolo nazionale nel 2019 e un suo approdo sulla panchina azzurra diventerebbe automaticamente una delle notizie del mercato.

La sola voce ha subito scatenato le fantasie dei tifosi azzurri e sul tema si è espresso anche Gaetano Fedele, lo storico ex manager del Cannavaro giocatoe: „bio è un allenatore che propone gioco, tutti sanno quanto è legato al Napoli. I rapporti con De Laurentiis? I napoletani non sono visti in maniera benevola all’interno della società, ma l’eventuale arrivo di Cannavaro come allenatore metterebbe il tappo a questa situazione”.



OMNISPORT | 14-04-2021 17:23