Napoli, Gattuso potrebbe aver già preparato il futuro

Nonostante le enormi attenuanti delle assenze, ed una stagione che tutto sommato non è davvero da buttare, Gennaro Gattuso sembra più che mai lontano da Napoli in vista della prossima stagione. Come riporta anche SportMediaset, Gattuso e il Napoli tenteranno fino a fine campionato di prendersi un posto in Champions prima di dirsi addio.

Ma con ogni probabilità il tecnico calabrese non resterà a spasso molto a lungo: su di lui, infatti, c’è il fortissimo interesse della Fiorentina di Rocco Commisso, che sta disputando un campionato ben al di sotto delle aspettative. Non è un segreto che il patron della Viola apprezzi molto il carattere e i metodi di lavoro di Rino, oltre ad avere entrambi origini calabresi. In casa viola è già stato individuato come l’allenatore su cui puntare per il dopo Iachini.

E il Napoli? La suggestione, che piace al ds Giuntoli,è di ripetere l’esperienza del 2015: prendere dall’Empoli un allenatore che punti a un calcio offensivo ed esteticamente appagante. Ecco perché è nata l’idea di Alessio Dionisi, che sta trascinando i toscani in Serie A mettendo in mostra un gioco spettacolare.

La scelta qui sarebbe tra un allenatore inesperto ad alti livelli ma che possa aprire un ciclo, oppure puntare su un tecnico già rodato e abituato alle pressioni. In questo caso, il preferito di De Laurentis sarebbe Paulo Fonseca.

OMNISPORT | 13-04-2021 17:19