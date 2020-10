Napoli, un nuovo caso scatena la rabbia dei tifosi

Juventus-Napoli e il caso che ne è seguito non si sono conclusi. Sui social il confronto tra i tifosi del Napoli e quelli bianconeri in merito a una vicenda che ancora deve avere il suo finale è molto accesso. Il Giudice Sportivo ha sancito il 3-0 a favore dei bianconeri e un punto di penalità per i partenopei, che però hanno presentato ricorso e bisognerà aspettare per conoscere gli altri gradi di giudizi.

La decisione di penalizzare il Napoli che, in seguito alla decisione dell’Asl di fermare la trasferta a Torino, non era partita per giocare la gara con la Juventus ha fatto discutere non solo il mondo dello sport ma anche la comunità scientifica che si è interrogata sulla bontà del protocollo applicato nel mondo del calcio.

Il caso Reggiana

Ma ora una nuova situazione rischia di mettere in difficoltà il già delicato momento del calcio italiano. Come rivela Nicolò Schira si potrebbe aprire un nuovo caso: “La Reggiana perderà 3-0 a tavolino con la Salernitana. Emiliani hanno 22 giocatori indisponibili (+ 7 persone dello staff) causa Covid19 e pure alcuni primavera contagiati. Impossibile scendere in campo, ma niente rinvio da regolamento, avendo già usato il jolly la settimana scorsa”.

La rabbia dei tifosi

Una situazione che ha scatenato immediata indignazione nel mondo dei social visto che la Reggiana si troverà a far fronte a un problema oggettivo di cui non è stata responsabile ma per il quale verrà di fatto punita dalla giustizia sportiva: “Questa cosa del jolly è una porcata allucinante”, scrive un esterrefatto Giancarlo.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Massimo: “Capisco che ci sia una regola fatta dalla federazione ma io ritengo cha cosa in oggetto profondamente ingiusta, verso una società colpita da una fattura e perché falsa il regolare svolgimento del campionato”.

SPORTEVAI | 31-10-2020 08:53