La squadra è incompleta. L’ha detto chiaramente ieri Luciano Spalletti dopo il poco rassicurante pari senza reti con l’Espanyol: il suo Napoli avrebbe bisogno almeno di un paio di rinforzi ma se invece di comprare il club azzurro continua a vendere i problemi si fanno sempre più pesanti a una settimana dall’inizio del campionato. Un altro addio importante infatti si avvicina: si tratta di Fabian Ruiz che infatti, non a caso, non ha giocato ieri nell’ultimo test pre-season.

Psg e Manchester United in pressing su Fabian Ruiz

Lo spagnolo, che non ha rinnovato il contratto in scadenza nel giugno del 2023, è richiestissimo da due super-club europei. Piace al Manchester United, che vorrebbe fiondarsi su di lui dopo aver perso de Jong destinato al Chelsea, ma soprattutto al Psg.

I parigini sono pronti ad offrire circa 25 milioni di euro per il giocatore, l’idea è di farne il sostituto di Paredes vicino alla Juventus. La cifra è ritenuta congrua da De Laurentiis e l’affare potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.

Tifosi del Napoli preoccupati per la cessione di Fabian Ruiz

Andrebbe via pertanto un altro senatore, dopo gli addii dei vari Insigne, Koulibaly, Mertens, Ospina e Ghoulam e i tifosi sono sempre più preoccupati. E’ vero che la cessione di Ruiz al Psg potrebbe sbloccare il prestito di Keylor Navas ma un altro pezzo importante andrebbe via.

Fioccano le reazioni sui social: “Se vendi Fabian e lo sostituisci con Barak -> è un segno di “resa”…” o anche: “quest’anno è un miracolo se arriviamo nella parte sinistra della classifica. Che vergogna. Una squadra che farà figure in Champions League. Che schifo.” oppure: “Se parte Fabian il titolare sarebbe nel 433 uno tra Elmas e Ghostinski che non sono prime scelte per Spalletti”.

Il web è scatenato: “Se parte anche Fabian inizio ad essere molto preoccupato!” e ancora: “La cessione di Fabian cambierebbe assolutamente le ambizioni, sostituirlo è difficile. Lui e KK peseranno molto gli altri a mio avviso sono sostituibili” e poi: “Se parte anche Fabian le cose da preoccupanti si fanno tragiche… non riesco a capire la strategia della società onestamente”.

Il mercato del Napoli lascia sconcertata la piazza

C’è sfiducia totale per il Napoli che sta nascendo: “Intanto De Laurentiis sta vendendo pure Fabìan e sapete che significa? Che non verrà nessuno, rimarrà Gaetano. Mancano un portiere,un attaccante, un esterno alto e adesso pure un centrocampista” e ancora: “Se parte Fabian e non arrivi con almeno un Milinkovic mi sa che le cose si mettono maluccio …”.

La rassegnazione regna: “Più che ringiovanimento è smobilitazione” e poi: “Se va via Fabian perdiamo un giocatore di grandissima classe, un piacere per gli occhi, un centrocampista fortissimo”.

Infine la chiosa: “Il problema non è vendere Fabian, ma prendere il sostituto. Già stiamo avendo problemi con il portiere e Raspadori, figurati se aggiungiamo altro”.

