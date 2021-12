Napoli, Zeman su Spalletti: "È bravo, ma con Totti ha sbagliato"

19-12-2021 18:10

L’attuale tecnico del Foggia Zdenek Zeman ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, radio ufficiale del Napoli, per dire la sua su una serie di argomenti. Arrivando a chiacchierare su Spalletti e sul rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne, giocatore che lo stesso Zeman ha avuto ai tempi di Pescara, il bosniaco si lascia andare ad un commento schietto proprio del suo stile irriverente:

“Se vuole giocare ancora ad alto livello gli consiglio di non andare in Canada. Lui con me si è sempre dichiarato un Napoletano Doc e quindi spero che resti. Quando stava a Pescara con me scappava sempre a Napoli. Luciano Spalletti? Per me è un bravo allenatore, ma con Totti ha sbagliato. Spero che con Insigne le cose vadano meglio”.

OMNISPORT