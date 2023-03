Napoli, Zielinski: "Siamo stati poco lucidi"

Il centrocampista polacco ha provato a spiegare la sconfitta degli azzurri

03-03-2023 23:51

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha provato a spiegare a Dazn la sconfitta contro la Lazio: “Ci è mancato qualcosa negli ultimi 20 metri e ci dispiace aver perso, ma rimaniamo positivi perché stiamo facendo un ottimo lavoro”.

“La Lazio ha fatto un’ottima partita e diversa dal solito, ma non siamo stato meno lucidi oggi. Non abbiamo fatto gol e abbiamo perso una partita importante. Cosa ci siamo detti? Non è successo niente, quello che stiamo facendo è straordinario. Dobbiamo essere concentrati, sabato abbiamo una sfida importante contro un avversario forte e fisico e abbiamo bisogno di fare i tre punti”.