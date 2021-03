Nascar, nuova avventura per Jacques Villeneuve

All’alba dei 50 anni, che compirà ad aprile, Jacques Villeneuve si regala una nuova avventura nel motorsport.

Il pilota canadese correrà infatti nella Nascar Whelen Euro Series 2021 con la Academy Motorsport-Alex Caffi Motorsport.

Da anni tra i protagonisti più apprezzati della Nascar Whelen Euro Series, dove nelle passate stagioni ha ottenuto quattro podi, il campione del mondo 1997 di Formula 1 è particolarmente motivato per la nuova sfida che lo vedrà pilota di punta del nuovo binomio nato dall’intesa tra Federico Monti e Alex Caffi..

“Una squadra nuova spinta da entusiasmo e competenza è motivo di sicuro entusiasmo – le parole del canadese – L’esperienza di Alex e la passione di Federico sono ingredienti preziosi per il mix che ci serve per partire al meglio con questo nuovo progetto. Sono super-entusiasta e fiducioso che abbiamo quanto serve per vincere nella Nascar Whelen Euro Series 2021”.



