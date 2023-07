Nasce una nuova coppa per club, di che si tratta e chi la giocherà

Dopo Champions, Europa League, Conference League, Supercoppa europea e Mondiale per club nasce un nuovo trofeo per club che vedrà opporsi i vincitori dell’Europa League e della Copa Sudamericana, il secondo torneo (dopo Copa Libertadores) per importanza della federazione sudamericana Conmebol. Sfida in partita secca.

La coppa tra le vincitrici delle coppe minori, ecco chi giocherà

E’ sempre di più Europa contro Sudamerica. Intanto, dopo l’esperimento vincente di far giocare l’Italia (campione d’Europa) e l’Argentina (vittoriosa in Copa America) nella Finalissima che si disputò il 1 giugno 2022 (persa 0-3 dall’Italia), ecco la UEFA-Conmebol Club Challenge: si affronteranno Siviglia e Independiente del Valle (Ecuador)

Dove e quando si giocherà la finalissima Conmebol Club Challenge

A partire favorita sarà il club spagnolo (e dire che poteva esserci la Roma): le due squadre si affronteranno il 19 luglio allo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán, casa del Siviglia. Questa coppa vedrà i rispettivi campioni femminili e maschili dell’Europa League contro i campioni della Sudamericana. Nel programma sono coinvolti quindi anche calcio femminile, futsal e categorie giovanili con scambio di arbitri e programmi di formazione tecnica.