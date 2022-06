Supercoppa Europea e nuovo torneo: Ceferin prepara una rivoluzione

15-06-2022 15:30

Non sono finite le novità riguardanti le competizioni UEFA: il massimo organo del calcio europeo infatti ha in mente, dopo la costituzione della Conference League, di modificare ulteriormente il calendario e la struttura di alcuni tornei attualmente in vigore.

Competizioni UEFA, le idee al vaglio

Entrando nel dettaglio di questo possibile stravolgimento, l’UEFA starebbe pensando in particolare a due novità sostanziali.

La prima riguarderebbe un torneo già in essere, ovvero la Supercoppa Europea, la seconda invece girerebbe attorno alla creazione di una nuova competizione per club, la quarta dopo Champions League (che dal 2024 si svolgerà secondo un nuovo formato), Europa League e Conference League.

Competizioni UEFA, la nuova Supercoppa Europea

Stando a quanto appreso dall’Equipe, l’idea di Ceferin e dell’UEFA sarebbe quella, a partire dal 2024, di far contendere la Supercoppa Europea (vinta nel 2021 dal Chelsea) alle vincenti di Europa League e Conference League.

La vincitrice della Champions League così uscirebbe di scena e verrebbe dirottata, nei piani del primo organo del calcio continentale, verso la coppa europea di nuova costituzione.

Novità UEFA, il quarto torneo europeo

Quest’ultima, in base alle informazioni trapelate, andrebbe ad aprire la stagione negli Stati Uniti coinvolgendo, oltre appunto ai campioni d’Europa, altre quattro squadre selezionate in base al ranking.

Il calendario in questo modo si arricchirebbe di una nuova competizione ufficiale targata UEFA, la quarta, e allungherebbe ancor di più il calendario, un aspetto questo che certamente, visto la densità di gare in programma durante l’anno, darebbe adito a discussioni e polemiche. Vedremo dunque, se e come, questi nuovi piani verranno attuati dall’UEFA, vera e propria fucina di cambiamenti negli ultimi anni.