Nations League, chi è Vincic l’arbitro di Spagna-Italia che ci spianò la strada alla vittoria degli Europei

L’Italia torna in campo domani contro la Spagna nella semifinale di Nations League: a dirigere l’incontro ci sarà lo sloveno Slavko Vincic

14-06-2023 15:23

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Ancora una volta Vincic: sulla strada dell’Italia capita ancora una volta il fischietto sloveno che porta alla memoria ricordi piacevoli per Roberto Mancini e per la squadra azzurra che si prepara a scendere in campo domani nella semifinale della Nations League contro la Spagna.

Spagna-Italia: direzione affidata all’arbitro Vincic

L’arbitro di Spagna-Italia valida come seconda semifinale di Nations League sarà dunque il fischietto sloveno Slavko Vincic che dirigerà la gara di domani che vedrà i ragazzi di Roberto Mancini cercare l’accesso all’atto conclusivo della manifestazione contro la Spagna allenata da Luis De La Fuente. Si tratta della 40esima volta che Italia e Furie Rosse si affrontano in ambito internazionale a conferma della grande tradizione che le due nazionali rivestono nel mondo del calcio europeo e mondiale.

Spagna-Italia: chi è l’arbitro Vincic

Classe 1979, Slavko Vincic viene considerato come uno degli arbitri più “solidi” nel panorama esperienza. Alle sue spalle vanta una grande esperienza che ha maturato non solo arbitrando le gare nel suo paese, la Slovenia, ma anche come vero e proprio giramondo visto che ha arbitrato anche in Arabia Saudita ed in Egitto. La sua carriera di arbitro ad alti livelli è cominciata nel 2007 e nel 2010 ha ottenuto lo status di “internazionale”.

Vincic: il portafortuna dell’Italia agli Europei

L’Italia ritrova Vincic e lo fa con il sorriso. La nostra nazionale ha un precedente molto fortunato con il fischietto sloveno che agli Europei 2021 arbitrò la gara tra la squadra di Mancini e il Belgio nei quarti di finale della manifestazione. Gli azzurri giocarono in quella occasione una delle migliori gare di tutto il torneo e riuscirono ad eliminare Lukaku e compagni (grandi favoriti prima dell’inizio di Euro 2020) grazie alle reti di Barella e Insigne. A distanza di qualche giorno la nazionale italiana si laurea campione dopo aver completato il suo percorso battendo ai rigori prima la Spagna e poi l’Inghilterra.