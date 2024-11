Nations League, classifiche: Koopmeiners torna al gol, Germania esagerata, paura per Calhanoglu

Tutto quello che è accaduto ieri nel quinto turno della competizione continentale. Goleade per Germania e Olanda, preoccupa il turco dell'Inter

E’ stata una serata piacevole e divertente quella vissuta ieri in Nations League, soprattutto all’insegna dei gol e dello spettacolo. Nel quinto turno del torneo continentale la Germania non ha avuto alcuna pietà della Bosnia ed Erzegovina seppellendola con un pesante 7-0. Anche l’Olanda, presente nello stesso girone dei tedeschi, ha svolto perfettamente il proprio compito imponendosi per 4-0 contro l’Ungheria. Nella gara della Turchia, più che lo 0-0 col Galles, interessano le condizioni di Calhanoglu uscito per un infortunio.

Germania senza contegno: seppellita la Bosnia

Il Gruppo 3 di Lega A è uno dei più considerati del torneo anche se uno dei meno equilibrati. Lo ha detto chiaramente anche il sabato sera nel quale la Germania ha letteralmente distrutto la povera Bosnia ed Erzegovina. Nel 7-0 della Mannschaft sui Dragoni sono andati a bersaglio Musiala, Kleindienst (doppietta), Havertz, Wirtz (doppietta) e Sané. Con questo successo la formazione di Nagelsmann ha blindato ulteriormente il primato del girone. Chiude ultima la Bosnia.

Koop ritrova il gol e l’Olanda vince

Olanda-Ungheria è stata caratterizzata da due eventi: il primo, preoccupante, è stato un malore di un membro della panchina magiara che ha costretto all’interruzione del match per una 15ina di minuti. Il secondo è stato la rotonda vittoria orange per 4-0. La pratica si è sbloccata su calcio di rigore abilmente trasformato da Weghorst. Il raddoppio è arrivato sempre dal dischetto ma stavolta con Gakpo. Hanno chiuso poi il discorso nella ripresa gli “italiani” Dumfries e Koopmeiners. Il centrocampista della Juve non segnava da sei mesi, è il suo primo gol stagionale.

Classifica Gruppo 3 Lega A: Germania 13, Olanda 8, Ungheria 5, Bosnia 1

Gli altri risultati di ieri e le condizioni di Calha

Nel Gruppo 1 di Lega B ci sono stati due pareggi che hanno lasciato tutto in bilico in classifica. 1-1 tra Georgia e Ucraina e 0-0 tra Albania e Repubblica Ceca. Nel Gruppo 4 Islanda corsara sul campo del Montenegro con le reti di Oskarsson e Johannesson. La Turchia fa 0-0 con il Galles e mantiene il primo posto. Preoccupa Calhanoglu sostituito per un infortunio muscolare: si attende risonanza magnetica.

Ci trasferiamo ora in Lega C dove nel Gruppo 1 va registrato il successo della Svezia sulla Slovacchia di Ciccio Calzona. Nel 2-1 gialloblù i gol sono degli attaccanti Gyokeres e Isak con inutile sigillo degli ospiti da parte di Hancko. Nello stesso gruppo pareggio a reti bianche per Azerbaigian ed Estonia. Chiudiamo col Gruppo 2 ma di Lega D nel quale la Moldavia si è presa la vetta vincendo di misura sul campo dell’Andorra. La rete è arrivata oltre il 90esimo con Postolachi.

Le classifiche dei gruppi coinvolti nella giornata di ieri

Classifica Gruppo 1 Lega B: Repubblica Ceca 8, Georgia, 7, Albania 7, Ucraina 5

Classifica Gruppo 4 Lega B: Turchia 11, Galles 9, Islanda 7, Montenegro 0

Classifica Gruppo 1 Lega C: Svezia 13, Slovacchia 10, Estonia 4, Azerbaigian 1

Classifica Gruppo 2 Lega D: Moldavia 9, Malta 6, Andorra 0