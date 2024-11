Rinnovi Inter, Bisseck e Calhanoglu agli antipodi: il tedesco verso la firma, il turco fa tremare i tifosi

Il prolungamento di contratto del difensore è ormai cosa fatta, invece il centrocampista s’è lasciato scappare una frase sibillina sul suo futuro, allarmando il mondo nerazzurro

Il tema rinnovi tiene banco in casa Inter: Yann Bisseck è vicino a prolungare il suo contratto, ricevendo un cospicuo aumento di ingaggio, mentre Hakan Calhanoglu è sembrato mettere in discussione il suo futuro in nerazzurro con una frase sibillina pronunciata dal ritiro della Turchia.

Inter, è fatta per il rinnovo di Bisseck

Disponendo di un organico profondo e ben attrezzato per campionato e Champions League, l’Inter non sarà impegnata in grandi operazioni di mercato a gennaio: Marotta e i suoi uomini si stanno concentrando soprattutto sui rinnovi di contratto, a partire da quello di Yann Bisseck, che appare ormai imminente.

Anche Javier Zanetti qualche giorno fa aveva confermato la notizia: l’Inter ha trovato l’accordo con l’entourage del tedesco, pronto a prolungare il suo contratto fino al 2029. A Bisseck verrà riconosciuto un notevole aumento di ingaggio: con la firma passerà dai 700mila euro annui attualmente percepiti a 1,5 milioni di euro a stagione.

La frase di Calhanoglu sul futuro all’Inter

Diversa la situazione di Hakan Calhanoglu, uno dei pilastri dell’Inter degli ultimi anni. La scadenza del contratto del centrocampista turco non è ancora prossima – il vincolo cadrà nel 2027 – ma lo stesso Calha ha fatto capire di non dare per scontata la firma sul prossimo rinnovo.

“Attualmente sono all’Inter, ho un contratto fino al 2027”, ha detto Calhanoglu al canale turco TV8,5 prima di lasciarsi scappare una frase sibillina che ha preoccupato i tifosi dell’Inter: “Non so cosa dirà il tempo e cosa accadrà in futuro: se dicessi qualcosa sarebbe un errore, non voglio illudere nessuno”.

Inter, tifosi arrabbiati per la frase di Calhanoglu

I tifosi che si aspettavano una dichiarazione d’amore e fedeltà all’Inter da parte di Calhanoglu è rimasto deluso. “È già venduto, lo ha appena ammesso”, scrive rassegnato Vincenx su X. “Continua ad essere disastroso dal punto di vista della comunicazione. Ogni volta che parla deve pompare in qualche modo il suo ego”, commenta ZioAntunello, prendendosela col centrocampista. Davide concorda: “Mettetegli uno straccio in bocca, ogni volta che parla fa danni”. “Vendere, vendere!”, incalza Zabuza. “

“La strada è tracciata per me l’anno prossimo, via Calha e dentro Ricci”, scrive Nicolas che addirittura ha già individuato il possibile rimpiazzo del turco. “Anche se fosse, nel 2027 avrà 33 anni, direi che avrebbe senso lasciarlo andare (ovviamente sarebbe meglio ancora monetizzare)”, aggiunge Corrado.