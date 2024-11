Inter, Inzaghi si sente sotto attacco: messaggio alla squadra dopo le polemiche col Napoli e il precedente con Allegri

La strategia dell'allenatore azzurro e il "fastidio" provato dal club di Marotta, dopo il tweet al veleno di Aurelio De Laurentiis e lo sfogo di Conte.

Dal rigore concesso all’Inter per il contatto Anguissa-Dumfries alla sfuriata di Antonio Conte nel dopo gara, passando per la replica del presidente nerazzurro Beppe Marotta, fino ad arrivare al lungo tweet di Aurelio De Laurentiis, direttamente dagli Stati Uniti. E ora? Per completare il quadro dei protagonisti, toccherebbe a Simone Inzaghi aggiungerebbe un nuovo capitolo alla sfida a distanza tra Inter e Napoli. La strategia del tecnico, però, sembra andare in un’altra direzione.

Inzaghi sotto attacco: la scelta dopo le polemiche in Inter-Napoli

Simone Inzaghi continua a recitare il ruolo di parafulmine per il suo gruppo squadra, dopo quanto accaduto nel corso del secondo tempo di Inter-Napoli e, soprattutto, al termine dei 90 minuti andati in scena a San Siro. Lo sfogo di Antonio Conte a DAZN, del resto, non ha fatto altro che alimentare polemiche e veleni che continuano ad accompagnare l’1-1 maturato sul campo.

Nonostante le scorie che porta con sé uno scontro al vertice così importante, ma non decisivo ai fini della classifica, la strategia di Inzaghi appare piuttosto chiara: come confermato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro ha riunito squadra e staff per un lungo discorso alla ripresa degli allenamenti, pur non avendo a disposizione i nazionali. La priorità è non disperdere ulteriori energie nervose, ecco perché non ci sarà nessuna replica alla presa di posizione di Aurelio De Laurentiis.

La sensazione, sponda Inter, è che sia una precisa “tattica” comunicativa del Napoli di Antonio Conte, supportata dal presidente De Laurentiis. La volontà, da parte della formazione azzurra, di sottrarre energie ai diretti rivali, anche sotto il profilo mentale. Peraltro, Lautaro e compagni dovranno giocare più partite e più competizioni, al contrario di un Napoli che ha il vantaggio di non partecipare alle competizioni europee e alla Supercoppa Italiana in programma a gennaio.

Inter infastidita dalle parole di De Laurentiis

Il fatto che si sia scelto di gettare acqua sul fuoco, dalle parti di viale della Liberazione, non significa aver incassato il colpo senza dare spazio a nessuna reazione. L’Inter, in tutte le sue componenti, è apparsa infastidita dalla scia di veleni e parole che ha caratterizzato il day after (e non solo) del big match con il Napoli. Il tutto, secondo i nerazzurri, per una polemica che continua ad essere alimentata e che non aveva bisogno di essere accesa.

Inzaghi, con sano pragmatismo, preferisce ottenere una reazione sul campo, attraverso prestazioni e risultati che consentirebbero ai nerazzurri di scavalcare il Napoli in testa alla classifica. Del resto, c’è già una chance alla ripresa: l’Inter potrebbe mettere pressione ai partenopei con un successo al “Bentegodi” di Verona, mentre gli azzurri sarebbero chiamati a rispondere 24 ore più tardi al “Maradona” contro la nuova Roma di Claudio Ranieri.

Inzaghi e quel precedente con Allegri

La pacata reazione di Simone Inzaghi non sorprende tifosi e addetti ai lavori. Se vogliamo, in tal senso, si tratta di un “Inzaghi bis”. Già l’anno scorso, quando il duello con la Juventus aveva ancora ragione di esistere, il manager nerazzurro aveva deciso di non rispondere alla velata provocazione del collega Massimiliano Allegri, che in conferenza stampa fece riferimento al gioco “guardie e ladri“, simulando l’inseguimento in classifica.

Anche in quell’occasione, Inzaghi virò verso la concretezza, traendone beneficio. La squadra continuò a macinare punti e prestazioni sul campo, fino a centrare il bersaglio grosso: il 20° Scudetto. Ora, la strada intrapresa appare la stessa, così come l’obiettivo.