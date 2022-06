Nations League: Francia sconfitta, Belgio e Croazia umiliate

03-06-2022 22:57

Serata di Nations League ricca di sorprese. La Francia è stata sconfitta 2-1 dalla Danimarca: dopo il vantaggio firmato dal solito Benzema, Cornelius con una doppietta ha ribaltato tutto firmando il gol della vittoria all’88’. I Transalpini perdono anche Mbappé per infortunio.

Cade anche il Belgio, umiliato 4-1 dall’Olanda: Depay scatenato realizza una doppietta, in gol anche l’interista Dumfries e Bergwijn. Inutile la rete di Batshuayi allo scadere. Da segnalare l’infortunio di Lukaku, uscito dopo un brutto contrasto con Ake. Sconfitta per la Croazia: Modric e compagni sono stati annientati 3-0 dall’Austia: in gol Arnautovic, Gregoritsch e Sabitzer.

Gli altri match

BIELORUSSIA-SLOVACCHIA 0-1 (61′ Suslov)

LIECHTENSTEIN-MOLDAVIA 0-2 (5′ Nicolaescu (rig), 90 + 2′ Bolohan)

KAZAKHSTAN-AZERBAIJAN 2-0 (50′ e 57′ Aimbetov)

LETTONIA-ANDORRA 3-0 (9′ e 77′ Uldrikis, 85′ Ikaunieks (rig.))