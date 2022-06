Nations League, giornata 1: vincono Repubblica Ceca e Svezia. Cade la Svizzera

02-06-2022 23:01

È finalmente iniziata la Nations League, col suo spettacolo e anche la sua crudeltà. Si è giocata oggi la seconda tranche di partite della prima giornata delle Leghe A, B, Ce D. Andiamo a vedere assieme i risultati.

Lega A

Pari spettacolare 1-1 tra Spagna e Portogallo, con le due formazioni che hanno mostrato lampi di classe assoluta. Al gol di Morata risponde Cancelo nel finale.

Vince invece la Repubblica Ceca, che un po’ a sorpresa batte 2-1 la Svizzera. Kuchta e Sow per i cechi, Okafor per gli elvetici.

Lega B

Israele a Islanda pareggiano 2-2, mentre la Norvegia vince 1-0 contro la Serbia grazie alla rete di Erling Haaland.

Vince anche la Svezia, con un 2-0 sulla temibile Slovenia. A segno per gli scandinavi i due talenti Forsberg e Kulusevski.

Lega C

In Lega C successo per la Grecia, che batte fuori casa l’Irlanda del Nord per 1-0. 2-0 è invece il risultato col quale il Kosovo ha battuto la piccola Cipro.

Pareggi 1-1 tra Bulgaria e Macedonia del Nord, mentre la Georgia ha demolita 4-0 la piccola Gibilterra.

Lega D

L’Estonia domina e vince contro il piccolissimo San Marino. Le reti per i baltici di Kirss e Tamm.