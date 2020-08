Nations League, i probabili convocati di Roberto Mancini

Chiusa la Serie A, chiuse Champions ed Europa League, si riparte con le Nazionali. Certo, senza tifosi, probabilmente la cosa più importante durante le gare delle rappresentative internazionali, ma per ora nulla da fare. SI giocheranno comunque le gare di Nations League e non solo.

Dopo lo slittamento dell’Europeo al 2021, Mancini punterà nuovamente sul suo gruppo di base per preparare il torneo previsto il prossimo giugno, integrandolo però con alcuni nomi ancora in ballo per una chiamata nella competizione itinerante del prossimo anno.

Per questo, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, Mancini potrebbe spingersi fino a 33 nomi per le gare di Nations League contro Bosnia, prevista il 4 settembre, e Olanda, in programma tre giorni dopo. La grande novità sarebbe rappresentata da Ciccio Caputo, autore di una super annata con il Sassuolo.

Nell’Italia pronti alla chiamata quattro portieri, tra cui il recuperato Cragno, ma anche un altro vecchio infortunato come Chiellini. Dentro Tonali e Locatelli per le prossime gare della Nazionale azzurra, nonchè Lasagna e quel Zaniolo che avrebbe quasi sicuramente saltato l’Europeo a causa dell’infortunio contro la Juventus.

Il raduno è fissato a Coverciano il prossimo 29 agosto: nei prossimi giorni l’ufficialità delle convocazioni, così che il progetto di conquista dell’Europeo 2021 possa ripartire.

I probabili convocati dell’Italia:

Portieri: Donnarumma, Sirigu, Cragno, Meret.

Difensori: D’Ambrosio, Florenzi, Bonucci, Acerbi, Chiellini, Bastoni, Emerson, Spinazzola, Di Lorenzo, Mancini, Izzo

Centrocampisti: Jorginho, Tonali, Locatelli, Barella, Castrovilli, Gagliardini, Verratti, Pellegrini, Sensi.

Attaccanti: Zaniolo, Bernardeschi, Berardi, Belotti, Immobile, Lasagna, Caputo, Insigne, Chiesa, Orsolini

