Nations League, l’esterno della Croazia Perisic: “Giochiamo un grande calcio”

L’ex esterno dell’Inter in conferenza stampa prima della finale: “Siamo arrivati secondi e terzi, e sono sicuro che troveremo l'energia per arrivare a conquistare ciò che ci manca, un trofeo”

17-06-2023 19:29

Come riporta ANSA, e successivamente Tuttomercatoweb, l’ex giocatore dell’Inter Ivan Perisic commenta il prossimo impegno in Nations League della sua Croazia. Le parole dell’esterno del Tottenham: “Siamo arrivati secondi e terzi, e sono sicuro che troveremo l’energia per arrivare a conquistare ciò che ci manca, un trofeo. Ma come avversaria avremo la Spagna, nessuno è un vero favorito contro di lei e anche se ha molti giocatori nuovi e giovani, giocano tutti per grandi squadre”.

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della finale di Nations League l’ex nerazzurro commenta lo zoccolo duro della Croazia: “Per molto tempo siamo stati il fulcro di questa squadra, abbiamo giocato insieme per quasi dieci anni ed abbiamo sempre migliorato. Giochiamo un grande calcio, moderno, qualcosa che mi piace e che piace a tutti noi”.