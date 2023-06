Nations League, l’Italia in marcia di avvicinamento alla Spagna: le ultime idee di Mancini

La nazionale ha giocato un’amichevole contro la Primavera del Cagliari in vista della Final Four di Nations League con la semifinale contro la Spagna: Mancini cerca le soluzioni per l’attacco

L’Italia prova a riaccendere i motori. E’ stata una stagione lunghissima per il calcio italiano, il campionato si è concluso solo qualche giorno fa ed ora arriva il momento della nazionale di Roberto Mancini che prepara la Final Four di Nations League ed in particolare il match contro la Spagna (in programma giovedì alle 20.45).

Italia, Mancini cerca risposte in attacco

Il primo problema da risolvere per la nazionale di Mancini riguarda e già da un po’ di tempo la fase offensiva. I problemi fisici di Ciro Immobile hanno costretto il commissario tecnico a cercare altre soluzioni in vista dei prossimi impegni della nazionale. Per la sfida contro la Spagna, Mancini si affida ancora una volta a Mateo Retegui. L’attaccante di origini argentine che ha segnato due gol nelle prime due uscite con la maglia azzurra. Ma il tecnico si aspetta risposte importanti anche da Immobile, chiamata ad avere u ruolo centrale, e da Gnomo che quest’estate potrebbe diventare uomo mercato.

Mancini aspetta i reduci della finale Champions

Non è stato un avvicinamento semplice alla Nations League quello dell’Italia di Roberto Mancini che ancora una volta deve fare i conti con il pochissimo tempo concesso dal calendario per preparare la sfida. Nella lista dei 23 azzurri infatti ci sono anche 5 giocatori dell’Inter che domani saranno in campo a Istanbul nella finale di Champions League (Darmian, Acerbi, Bastoni, Barella e Dimarco). Per Mancini le due gare di Nations League saranno cruciali per delineare il gruppo futuro e da questo punto di vista è importante seguire da vicino la situazione legata a Nicolò Zaniolo.

Italia: test di preparazione contro il Cagliari Primavera

Per provare a ritrovare un po’ aria di nazionale, l’Italia di Mancini stamattina ha giocato una gara amichevole contro la Primavera del campo mettendo a segno 12 gol nei tre tempi da 20 minuti che erano previsti con il commissario tecnico che ha dato spazio a tutti i giocatori convocati ed ha avuto risposte importanti da Retegui, ma anche da Raspadori e Chiesa, da cui il tecnico marchigiano si aspetta molto. In grande spolvero anche Zaniolo, autore di una doppietta che conferma uno splendido stato di forma già messo in evidenza nel finale di stagione con il Galatasaray.