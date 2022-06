Nations League, Skriniar fuori in lacrime: ansia Inter

06-06-2022 22:51

Milan Skriniar non farà dormire sonni tranquilli all’Inter. Subito dopo un brutto movimento in seguito a una scivolata, il difensore nerazzurro è stato costretto ad abbandonare il campo al 43′ della prima frazione della gara di Nations League tra la sua Slovacchia e il Kazakistan per un problema accusato ai flessori della coscia sinistra.

Come si vede dalle immagini, nel tentativo di recuperare un pallone, lo slovacco ha allungato la gamba sinistra in un modo per niente naturale. Soccorso immediatamente, Skriniar è subito uscito dal campo per poi ritornare in campo cercando a continuare, fino a dover cedere una decina di minuti più tardi, al 43′ per l’appunto, quando è stato sostituito dal compagno di squadra Valjent.

A preoccupare, a parte la dinamica del movimento, sono pure le immagini dello stesso Skriniar che dopo essersi seduto in panchina si è messo le mani al volto, davvero sofferente. Ovviamente nelle prossime ore Skriniar verrà sottoposto agi esami necessari: in base alle prime sensazioni racolte sul campo dovrebbe comunque trattarsi di un infortunio muscolare.