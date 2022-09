Nations League: l'Ungheria batte anche la Germania

23-09-2022 23:15

L’Ungheria non ha alcuna intenzione di smettere di stupire. La nazionale allenata da Marco Rossi ha infatti vinto 1-0 in casa della Germania di Hans Flick grazie al gol di Szalai, mantenendo così il primato nel gruppo 3 della Lega A, quello dell’Italia. Le due si giocheranno un posto nella Final Four lunedì.

Per quanto riguarda il gruppo 3 della Lega B, la Bosnia ha superato per 1-0 il Montenegro ottenendo la promozione nella Lega A, mentre è finita 1-1 la sfida fra Finlandia e Romania.

In campo anche il gruppo 4 della Lega C, con il 5-1 della Bulgaria su Gibilterra e soprattutto la vittoria della Georgia di Kvicha Kvaratskhelia: 2-0 alla Macedonia del Nord con tanto di promozione nella Lega B.