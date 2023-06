Nations League, Olanda: De Ligt ko, chiamato Blind

Il difensore centrale del Bayern Monaco si è fatto male al polpaccio durante l'allenamento di sabato scorso

13-06-2023 09:28

Matthijs De Ligt è costretto a dare forfait per la semifinale di Nations League contro la Croazia. Il difensore centrale del Bayern Monaco, ex Juventus, si è fatto male al polpaccio in allenamento sabato scorso e la Federazione olandese ha comunicato la sua assenza per la gara contro i croati. Ronald Koeman ha dunque chiamato al suo posto Daley Blind. Si tratta naturalmente di un’assenza pesante per quello che è un titolare fisso degli Orange. L’altra semifinale di Nations League vede una di fronte all’altra l’Italia di Roberto Mancini e la Spagna.