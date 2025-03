Nations League, le gare di oggi: spicca Olanda-Spagna: orari e dove vederle in tv

Nations League, si torna in campo: il programma completo di oggi, giovedì 20 marzo, con orari e diretta TV e streaming

Campionati in pausa, riflettori puntati sulla Nations League. Oltre alla corsa per un posto nelle semifinali, il torneo offre anche verdetti cruciali per le squadre in bilico tra una lega e l’altra in vista della prossima edizione. In Lega A, l’Italia di Luciano Spalletti sfiderà la Germania, con l’obiettivo di conquistare un pass per la fase finale. Riflettori puntati anche sugli altri big match, con la Francia che se la vedrà con la Croazia, mentre la Spagna sfiderà l’Olanda in un’altra sfida tutta da vivere.

Nations League, le gare di oggi giovedì 20 marzo

L’Italia di Luciano Spalletti è pronta a tornare in scena e lo farà a San Siro, dove affronterà la Germania nell’andata dei quarti di finale di Nations League. Gli Azzurri, a oltre quattro mesi dall’ultima gara ufficiale – il ko per 3-1 contro la Francia sempre al Meazza – cercano un passo deciso verso la semifinale del torneo.

Riflettori puntati anche su Croazia-Francia, remake della finale del Mondiale 2018, mentre il Portogallo di Cristiano Ronaldo sfiderà la Danimarca per il primo atto del loro quarto di finale. Promette scintille anche Olanda-Spagna, con la nazionale di Koeman che incrocia quella di De la Fuente in un confronto tra due squadre dal DNA offensivo e ricche di talento. Un match che rievoca la finale mondiale del 2010 in Sudafrica e che preannuncia spettacolo.

Spazio anche agli spareggi tra salvezza e promozione. In campo l’Armenia, che sfiderà la Georgia di Kvaratskhelia, mentre la Turchia di Montella sogna la promozione in Lega A contro l’Ungheria di Rossi, determinata a evitare la retrocessione in Lega B.

Occhi puntati anche sulla Serbia, inserita in un girone complicato di Nations League, che dovrà vedersela con l’Austria. Quest’ultima ha vissuto un finale amaro, vedendosi sfuggire il primo posto a favore della Norvegia, e ora si trova costretta a giocare lo spareggio per salire in Lega A.

Doppia sfida tra Bulgaria e Irlanda: i bulgari hanno l’opportunità di centrare la promozione in Lega B, mentre gli irlandesi dovranno lottare per evitare la retrocessione in Lega C. In campo anche Grecia e Scozia: i greci, dopo aver mancato la qualificazione agli Europei, hanno disputato una buona fase a gironi in Nations League. Percorso opposto per la Scozia, che ha faticato sia nelle qualificazioni europee che nella Nations League, chiudendo la fase a gironi senza vittorie.

In programma anche Slovacchia-Slovenia e Kosovo-Islanda, mentre il big match degli spareggi vedrà l’Ucraina sfidare il Belgio. La nazionale gialloblù ha disputato un’ottima Nations League, proseguendo il buon percorso mostrato agli Europei, dove è stata eliminata solo per differenza reti. Ora ha l’occasione di conquistare la promozione in Lega A ai danni di un Belgio in difficoltà, con i Red Devils protagonisti di un periodo negativo.

Nations League, dove vedere in diretta tv e streaming

Per quanto riguarda la Nazionale di Luciano Spalletti, la sfida contro la Germania sarà trasmessa in chiaro sulla Rai. Le altre tre partite dei quarti di finale della Lega A di Nations League – Croazia-Francia, Danimarca-Portogallo e Olanda-Spagna – saranno invece visibili in diretta, in chiaro e gratuitamente su UEFA.tv, la piattaforma streaming ufficiale della UEFA. Sempre su UEFA.tv sarà possibile seguire anche gli spareggi promozione/retrocessione.

Il programma completo

Di seguito, il programma completo di Nations League:

Quarti di finale Nations League

Croazia-Francia ore 20:45

Danimarca-Portogallo ore 20:45

Italia-Germania ore 20:45

Olanda-Spagna ore 20:45

Spareggi promozione/retrocessione

Lega B/C

Armenia-Georgia ore 18:00

Lega A/B

Turchia-Ungheria ore 18:00

Austria-Serbia ore 20:45

Lega B/C

Bulgaria-Irlanda ore 20:45

Lega A/B

Grecia-Scozia ore 20:45

Lega B/C

Kosovo-Islanda ore 20:45

Slovacchia-Slovenia ore 20:45

Lega A/B