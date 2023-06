Nations League – Secondo appuntamento per l’Italvolley, c’è la Cina

Dopo la vittoria sull’Iran, i ragazzi di Fefè De Giorgi tornano in campo per un’altra sfida valevole come prima fase del torneo internazionale, avversario la nazionale asiatica.

22-06-2023 08:36

L’italia maschile di volley sarà di nuovo in campo in questo giovedì a partire dalle ore 13.

L’appuntamento è sempre con la Nations League e l’avversario di turno è la Cina, fanalino di coda del girone.

Saranno sicuramente della gara i titolarissimi Giannelli, Michieletto & co, ovvero i campioni del Mondo ed europei in carica: la maggior parte del sestetto era rimasta ai box nella prima settimana della manifestazione, salvo poi tornare in campo nella giornata di ieri.

L’obiettivo di questa seconda sfida (in diretta a partire dalle ore 13 su Sky Sport Arena e Sky Sport Summer, mentre in streaming è visibile su Sky go, Now e Volleyball World tv) è mettere in cassaforte altri tre punti preziosi.