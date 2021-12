Nations League sempre più 'mondiale': dal 2024 aperta alle squadre della CONMEBOL

17-12-2021 22:12

Novità importanti per quanto riguarda la Nations League, competizione per Nazioni che nel 2022 manderà in scena la sua terza edizione. A partire dal 2024, infatti, questo torneo vedrà tra le partecipanti anche dieci Nazionali del continente sudamericano.

Lo ha annunciato il vice presidente della UEFA Zbigniew Boniek, in un’intervista concessa al portale polacco ‘Meczyki’.

“Abbiamo avuto un incontro con CONMEBOL, la confederazione dei paesi sudamericani. Abbiamo discusso di piani congiunti e, dal 2024, le squadre di quel continente si uniranno alla Nations League”.

Un’apertura quindi a livello di squadre che parteciperanno, ma non di sedi dato che la competizione verrà giocata comunque tutte in Europa. le prime sei Nazionali della CONMEBOL secondo la classifica del girone di qualificazione ai Mondiali andranno a fare parte della Lega A, mentre le altre quattro giocheranno in Lega B.

Una novità importante, che da un lato certifica l’intesa sempre più forte tra UEFA e CONMEBOL e dall’altro lascia trasparire la volontà di creare competizioni sempre più internazionali.

