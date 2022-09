Nations League: Spagna ultima finalista

27-09-2022 23:53

E’ la Spagna la quarta finalista della Final Four di Nations League in programma il prossimo giugno. La squadra iberica ha superato il Portogallo (in campo Leao e Ronaldo) all’88’ grazie ad un gol dell’ex juventino Alvaro Morata. La Roja raggiungerà così Croazia, Olanda e l’Italia di Mancini. Nell’altra sfida del gruppo 2 della Lega A, la Svizzera batte per 2-1 la Repubblica Ceca (Freuler, Embolo, Schick i marcatori), condannando i boemi alla retrocessione in Lega B. Il torneo finale si terrà in Olanda tra il 14 ed il 18 giugno 2023.