Nations League, Ungheria-Italia: le formazioni ufficiali

26-09-2022 20:08

Gran pubblico alla Puskas Arena per una notte che può diventare storica per l’Ungheria.

A Budapest infatti la nazionale di Marco Rossi si gioca il primo posto nel girone 2 di Nations League, completato da Italia, Germania e dalla già retrocessa Inghilterra.

Ai padroni di casa basterà un punto per approdare alla Final Four di giugno 2023 in Olanda, l’Italia può ribaltare la situazione vincendo.

Nell’Ungheria una sola novità rispetto all’undici che ha vinto in Germania, Kecskés al posto di Milos a sinistra. Italia con il 3-5-2 “leggero”: Gnonto fa coppia con Raspadori, per il resto confermata la squadra che ha piegato l’Inghilterra a San Siro.

Queste le formazioni scelte da Rossi e da Roberto Mancini.

Ungheria 3-4-2-1): Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Gazdag; Ad. Szalai. All.: M. Rossi.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Raspadori, Gnonto. All.: R. Mancini.