Naz Mitrou-Long è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano

27-06-2022 15:44

Sono giornate importanti per l’Olimpia Milano che sta costruendo il suo roster per affrontare al meglio la prossima stagione. Un anno ricco di impegni a cominciare dalla Supercoppa, poi il campionato, la coppa Italia e l’Eurolega.

Tanti impegni in cui Milano vuole rispondere presente e farsi trovare pronta per compiere il ruolo di protagonista.

La dirigenza delle Scarpette Rosse, proprio oggi ha annunciato ufficialmente un nuovo innesto. Si tratta di Naz Mitrou-Long, reduce da un’ottima stagione in Serie A con la maglia della Germani Brescia in cui ha messo a referto 16.5 punti, 4.7 assist e 4.5 rimbalzi di media a partita con il 36.4% nel tiro da tre.

Accordo biennale tra la società meneghina ed il nativo di Missisauga classe 1993, che potrà diventare un tassello importante nella squadra di coach Ettore Messina per le prossime due stagioni.

“Se parli o pensi all’Olimpia, automaticamente ti viene in mente un’eccellenza. Sono felice di venire a giocare per un club con questa storia. Quando sei all’Olimpia Milano nessun obiettivo è troppo alto. Mi sento fortunato di far parte di questa società. Sono motivatissimo e già non vedo l’ora di debuttare con questa maglia“, queste le prime parole ufficiali di Mitrou-Long da giocatore dell’Olimpia.