Nazionale, Mancini esalta Gnonto

06-06-2022 23:12

Il Il c.t. della Nazionale azzurra di calcio, Roberto Mancini ha parlato alla vigilia della gara tra Italia e Ungheria valida per la Uefa Nations League.

Non è mancata una riflessione sull’uomo del momento, Gnonto: “Per l’età che ha, Gnonto sa giocare come pochi. E ha una velocità importante, ma ha solo 18 anni e non dobbiamo caricarlo di pressione. Comunque è un ragazzo equilibrato. La qualità migliore che è ha è l’intelligenza”.

E poi sul match di domani: “Rossi ha fatto un lavoro straordinario. L’Ungheria ha battuto con merito l’Inghilterra e ha fatto ottime cose all’Europeo. Difficile batterla, si difende benissimo. Sarà una partita dura. Chi si aspetta una vittoria scontata, sbaglia”.