Nazionale, Mancini: "Giovani? Guardiamo l'esempio del volley"

Il commissario tecnico Roberto Mancini ha parlato questa mattina durante l’evento “Allenare l’Azzurro” al Salone d’Onore del Coni insieme a Ferdinando del Giorgi e Sandro Campagna.

L’allenatore ha parlato del complesso ricambio generazionale: “Nel calcio è più difficile rispetto alla pallavolo, al basket o alla pallanuoto. In Italia dobbiamo cambiare la nostra mentalità e pensare che i ragazzi di 18-19 anni possano giocare a massimi livelli. Bisogna dar loro fiducia”.

Poi si è soffermato sui giovani, sui pochi spazi dati a loro nei club.

“L’Under 21, ad esempio, arriva a fine biennio che ha giocatori di 23 anni e alcuni di loro non giocano in prima squadra: per noi così è faticoso cercare i talenti”. Pois si è soffermato sulla pallavolo e sul lavoro svolto dal ct del volley De Giorgi: “Quando ha messo dentro tutti i ragazzi e ha vinto l’Europeo sono rimasto estasiato. Sarebbe bello se potessimo avere anche noi questa possibilità, ma va cambiata la mentalità alla base. Poi devono darci la possibilità di avere i calciatori per più tempo”.