Nba, Antetokounmpo a sorpresa: "Potrebbe essere il mio ultimo All-Star Game"

19-02-2023 13:02

C’era molta paura per Giannis Antetokounmpo in vista dell’All-Star Game. Il tre volte Mvp infatti ha accusato un problema al polso nell’ultimo match disputato, ma fortunatamente non gli impedirà di scendere in campo questa sera con la sua squadra (di cui è capitano).

Nel frattempo, in vista del match contro LeBron James e compagni, Antetokounmpo ha lasciato un po’ stupefatti i fan della Nba per una scelta abbastanza inaspettata, considerando l’età e il valore del greco: “Ogni volta che indosso la maglia dell’All-Star Game e vedo il mio nome sopra è una grande emozione, per me è sempre un piacere competere con i migliori giocatori del maondo. Questo è il mio settimo All-Star Game ma potrebbe essere anche l’ultimo e voglio godermelo al massimo”.

Vedremo il prossimo anno se sarà davvero così, fatto sta che Giannis sta già pensando al futuro: “La gente non lo sa, ma dopo essermi ritirato voglio fare l’allenatore. Davvero lo voglio. Non è facile perché non si ha controllo, ma conosco bene il gioco della pallacanestro e so come bisogna giocare”.